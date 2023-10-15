السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي لقطاع غزة.

فلسطين اليوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

وفي اللقاء، أكد السيسي على بذل مصر جهودها لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع، وبضرورة إيقاف تطوراتالأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط. كما وشدّد على رفضه التام للمساس بالمدنيين.

وقال السيسي، "أرفض المساس بالمدنيين.. أي مدنيين"، موضحًا أن مصر كانت تقوم بدور إيجابي جدًا في كل الأزمات المشتعلة، ونحننتحدث عن جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل.



وأضاف أنه خلال جولات من الصراع سقط ضحايا من المدنيين، وأن التأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيدمن الضحايا.



وتابع أنه خلال جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل سقط 12500 فلسطيني من المدنيين، ومن الجانب "الإسرائيلي" سقط 2700 ،منهم 1500 في الأزمة الأخيرة، كما أصيب 100 ألف فلسطيني ومن "الإسرائيليين" 12 ألفا، ومن الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني،ومن إسرائيل 150 طفلا.



ووصف الأزمة الراهنة بأنها "أزمة كبيرة جداً" قائلًا إنّ "رد الفعل يتجاوز حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي ويتحول إلى عقابجماعي لقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني".

أدان السيسي الأحداث معبّرًا "بأن ما حدث من تسعة أيام كان كبيرًا وصعبًا ونحن ندينه، ولكن لابد أن نعلم أن ذلك جاء نتيجة تراكم منحالات الغضب والكراهية على مدى أكثر من 40 عاما، وأنه ليس هناك أفق لحل القضية الفلسطينية يعطي أملا للفلسطينيين".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي المصري: "أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكونوا أبدًايتعرضون لأي شكل من أشكال القمع أو أي شكل من أشكال الاستهداف، ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهودفي تاريخهم القديم والحديث" مشيرًا إلى أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة الحالية موجة ضخمة جدًا ونحتاج إلى التحرك بقوة وعزم،ومن المهم جدا خفض التوتر وأيضا أن نُيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة.



وفي الختام، أعرب السيسي عن أمله في أن يكون اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرصة وقوة دفع هائلة لايجاد حل للأزمةالحالية.