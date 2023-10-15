الاحتلال يهدد بقصف فندق وسط جنين

فلسطين اليوم

قال مجد السعدي، مالك فندق السينما الواقع وسط مدينة جنين، إن قوات الاحتلال هددت العائلة بقصف الفندق في حال لم يقوم شقيقه "فرحان السعدي" والمطلوب للإحتلال منذ سنوات، بتسليم نفسه.

وأكد السعدي في حديث ل" فلسطين اليوم" أن ضابط من مخابرات الاحتلال تواصل قبل يومين معه عبر الهاتف وهدده أن ما جرى في القطاع من القصف سيحصل معهم في حال لم يقوم شقيقه فرحان السعدي، وهو أحد مقاتلي كتيبة جنين، بتسليم نفسه.

واليوم، عاد أحد الضباط بالاتصال بوالده وتهديده بشكل مباشر بقصف الفندق في حال لم يسلم فرحان نفسه.

من جهتها قامت إدارة الفندق بإخلاء كافة النزلاء والعاملين في الفندق، علما أن عدد من عمال القطاع موجودين في الفندق.

والجدير بالذكر أن الاحتلال فشل حاول باغتيال فرحان أكثر من مرة.