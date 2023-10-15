قصف اسرائيلي على منزل في شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلي على منزل واستشهاد العائلة بأكملها

الساعة 08:05 م|15 أكتوبر 2023
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IMG_3017.jpeg

فلسطين اليوم

استشهد المواطن حامد حسن أبو عيطة وثمانية من أبنائه وأحفاده في قصف صاروخي إسرائيلي مباشر من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم جباليا، فيما أصيب آخرون في المباني المجاورة نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية،ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافةإلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.