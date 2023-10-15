قصف إسرائيلي على منزل واستشهاد العائلة بأكملها

فلسطين اليوم

استشهد المواطن حامد حسن أبو عيطة وثمانية من أبنائه وأحفاده في قصف صاروخي إسرائيلي مباشر من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم جباليا، فيما أصيب آخرون في المباني المجاورة نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية،ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافةإلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.