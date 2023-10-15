حركة الجهاد عبر " البريم" تعلن عن لحظة التأسيس لزوال الكيان

فلسطين اليوم

أكّد المتحدث بإسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، اليوم الأحد، إنّ العدو الإسرائيلي لا يمتلك إرادة قتالية، معقباً أنّ إدارة المعركةبيد المقاومة الفلسطينية. وأعلن أنّ "الفرصة التاريخية للتأسيس لزوال هذا الكيان قد حانت، لأنّ "إسرائيل" ضعيفة".

وقال البريم في تصريحات ل"شمس نيوز" إنّ العدو يبدي قلقه من أمورٍ عدّة أهمها فتح الجبهة الشمالية من قبل حزب الله، بالإضافة إلىاستمرار وصول صواريخ المقاومة إلى "تل أبيب"، ولا سيما أنّ صواريخ غزّة وصلت قبل أيام إلى صفد (مقر قيادة المنطقة الشمالية).

ولفت إلى أنّ كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل لأنّ أهالي القطاع لن يخرجوا منه مطلقاً، مشيراً إلى أنّ المقاومة التياستطاعت أن تحمي شعبها وأن تتخذ القرار التاريخي بالدخول إلى مستوطنات الداخل المحتلة، قادرة على حماية جمهورها.

وأوضح البريم أنّ "المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، هي محاولة فاشلة من قبله لإعادة الاعتبار إلى جيشه ولإعادةالثقة لمستوطنينه، وهذا الأمر الذي فشل فيه نتنياهو، ويوم أمس شاهدنا كيف يشتم في قلب قواعده العسكرية".

وتابع "ماذا سيفعل المحتل الإسرائيلي، بعد أن أجبر على إخلاء مستوطنات محيط غزّة، وكذلك إخلاء مستوطنات مدينة عسقلان؟

وتُواجه حكومة الاحتلال تواجه، وتحديداً رئيسها بنيامين نتنياهو، اتهامات هائلة من قبل خصومه السياسين من جهة، والمستوطنين من جهةأخرى، بسبب فشلها في صد عملية "طوفان الأقصى"، وعدم قدرة "الجيش" على حماية الإسرائيليين."

وعقّب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بقوله إنّ معركة "طوفان الأقصى" ستُشكّل نقلةً نوعية للمشهد الاستراتيجي للمقاومة فيفلسطين المحتلة ولقوى المقاومة على مستوى الأمة أجمع.

وأمس، أكّد مصدرٌ في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، أنّ المقاومين في الميدان في أعلى درجات الجهوزية، ويعملون وفق الخططالموضوعة مُسبقاً.

وشدّد المصدر في تصريحاتٍ للميادين على أنّ المقاومة لا تُعاني من أيّ نقصٍ في الموارد البشرية والتسليحية، معقّباً بقوله: "لدينا القُدرةعلى مواصلة القتال لأشهرٍ طويلة".

واليوم، سلّطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على "حجم الكارثة" التي ضربت المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة، من جرّاءاستهداف المقاومة الفلسطينية لها منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر 2023.