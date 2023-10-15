"مقاتلونا في أعلى درجات الجاهزيّة والحافزيّة ولدينا القدرة على مواصلة القتال لأشهر عديدة."

فلسطين اليوم

أكّد مصدرٌ في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، أنّ المقاومين في الميدان في أعلى درجات الجاهزيّة، ويعملون وفق الخطط الموضوعة مُسبقًا.

وشدّد المصدر على أنّ المقاومة لا تُعاني من أيّ نقصٍ في الموارد البشرية والتسليحيّة، معقّباً بقوله: "لدينا القُدرة على مواصلة القتال لأشهرٍ طويلة".

واليوم، سلّطت وسائل إعلام إسرائيليّة، الضّوء على "حجم الكارثة" الّتي ضربت المستوطنات الإسرائيليّة المحيطة في قطاع غزّة، من جرّاء استهداف المقاومة الفلسطينيّة لها منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" يوم السّبت 7 أكتوبر 2023.