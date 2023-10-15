الميدان يشتعل..إطلاق 12 صاروخا من لبنان اتجاه مستوطنات الإحتلال

فلسطين اليوم

أطلق 12 صاروخا من لبنان نحو مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 12 صاروخًا من جنوب ‎لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجبل الشيخ.

إضافة لعشرات القذائف الصاروخية التي أطلقت اتجاه مستوطنات خاصة شمال الضفة المحتلة، حيث دوت صافرات الانذار، عند عصراليوم الأحد، في مستوطنات الجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب ما أورد الإعلام العبري فإن عشرات القذائف الصاروخية اطلقت اتجاه مستوطنات شمال الضفة المحتلة، سقط عدد منها فيالمستوطنات خاصة مستوطنة نهاريا. على إثرها طلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات التي تقع ضمن شعاع 9 كلم بعيداً عن الحدودمع لبنان الدخول إلى الأماكن الآمنة.