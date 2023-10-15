بلينكن يزور "إسرائيل" للمرة الثانية خلال الحرب على غزة

فلسطين اليوم

ذكر الاعلام العبري، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور تل أبيب، غدا الاثنين، بهدف إجراء المزيد من المشاورات بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية الـ 12، اليوم الأحد، أن "بلينكن سيزور إسرائيل، للمرة الثانية خلال دوران عجلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من الشهر الجاري.

ومساء أمس السبت، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ونشر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، بيانا أكد فيه إجراء نتنياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن، موضحا أنه الاتصال الخامس من نوعه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها حركة "حماس" على إسرائيل، فجر السبت الماضي.

في وقت أعرب فيه نتنياهو عن شكره للرئيس جو بايدن "لدعمه الكبير وغير المشروط لإسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها"، مجددا شكره لكل من وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن على زيارة إسرائيل، بحسب قوله.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثامن على التوالي، شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.