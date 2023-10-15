هدف الاجتياح البرّي لغزّة يضع جيش الاحتلال في حالة من التّخبّط

فلسطين اليوم

تحدّثت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبريّة، في تقرير للمحلّلة السّياسيّة، شيريت أفيطان كوهن، عن حالة من التّخبّط على المستويين العسكريّ والسّياسيّ لدى جيش الاحتلال، فيما يخصّ هدف الاجتياح البرّيّ لغزّة.

وقالت كوهين في تقريرها أنّ "الكابينت" يصرّح بأنّه "يهدف إلى تقويض القدرات العسكريّة لحماس وسلطتها، فيما النّاطق باسم الجيش يصوغ هدفًا مقلّصًا، ألا وهو هزيمة حماس وتصفية كلّ المسؤولين الّذين كانوا يقفون خلف معركة 7 أكتوبر".

وأضافت: "إنّ هذه الفجوات بين الجيش والمستوى السّياسيّ أثيرت، غير مرّة، خلال الأسبوع الأخير، إذ إنّ هدف هزيمة حماس الّذي حدّده النّاطق باسم الجيش، ليس بأيّ حال، الهدف الّذي اتّفق عليه في الحكومة".

وقال كولونيل في جيش الاحتلال الإسرائيليّ لموقع "ميدل إيست آي"، أنّ "الجيش يعاني نقصًا كبيرًا في عدد القوّات الخاصّة اللّازمة لمثل هذه العمليّة الضّخمة".