رشقات صاروخية من سرايا القدس تحقق إصابات وأضرار في مغتصبات الإحتلال

فلسطين اليوم



استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم السبت، ولليوم الثامن على التوالي، بقصف مستوطنات عدة ومغتصبات "إسرائلية" ضمن معركة «طوفان الأقصى» برشقات صاروخية وصفتها بالمباركة، رداً على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة.

واعترف العدو الصهيوني بإصابة 3 مستوطنين، وسقوط صواريخ على عدد من المباني بشكل مباشر، ونشوب حريق في أحد المنازل، وانقطاع الكهرباء عن أحد أحيائها بعد قصف أكدت عليه السرايا في بيان لها لتحشدات العدو في كيبوتس "نيريم" استهدفها برشقة صاروخية، والتي استهدفت سديروت أيضًا برشقات عدة في تمام الساعة 12:00صباح فجر السبت.

والجدير ذكره أن سرايا القدس مساء ليلة الجمعة، تمكنت من استهداف أسدود وعسقلان برشقات صاروخية في توقيت البهاء أي الساعة التاسعة مساءً رداً على المجازر التي طالت البيوت المدنية، وفي ذات السياق أيضًا استهدفت أسدود وعسقلان برشقات صاروخية في تمام الساعةالـ 07:20م رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

وقالت السرايا خلال بلاغاتها العسكرية: "إن مجاهدينا تمكنوا من قصف مدينة عسقلان وسديروت وزيكيم برشقات صاروخية مباركة فيتمام الساعة 04:05م".