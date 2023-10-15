عبد اللهيان: لا أحد سيسيطر على الوضع إذا شنت "إسرائيل" هجوما بريا على غزة

فلسطين اليوم

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها عبداللهيان السبت، حيث التقى نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقالت الوكالة: “استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الأحد)، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني”.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”، وفق المصدر ذاته.

ونبّه عبد اللهيان أن “لا أحد” يمكنه “ضمان السيطرة على الوضع” إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: “إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع”.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثامن على التوالي، شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.