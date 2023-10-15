إصابات خطيرة ومواجهات جراء إقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس وعلى رأسها مدينة الخليل بالآليات العسكرية، منفّذةً حملة اعتقالات واسعة طالت الشيخ علاء الجعبة بعد اقتحام منزله، إضافةً لإشتباكات أسفرت إلى إصابة 3 أشخاص إصابة خطيرة في الرصاص قبل انسحابها من طوباس، واندلاع مواجهات في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وفق شهود العيان.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت حتى اللحظة أكثر من 15 منطقة بالضفة والقدس، ونفذت حملة اعتقالات واسعة،منها قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، وقرية قبيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمال رام الله، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبلدة العيزريةشرق القدس المحتلة.