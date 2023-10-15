" 2329 " شهيدًا و " 9042 " مصابًا منذ بدء العدوان على غزّة

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، شن هجماتها وغاراتها العنيفة على قطاع غزة، وقصف عشرات المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.

وتستخدم قوات الاحتلال في عدوانها الهمجي على القطاع مئات الأطنان من المتفجرات التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليًا.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء بلغ 2329 شهيدًا و9042 مصابًا، نصفهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال أباد 55 عائلة في قطاع غزة بشكل كامل، فيما استشهد شخصان أو أكثر في عشرات العائلات الأخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أنّ طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا، نتيجة للتّدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

وأضاف أن "المستشفيات باتت تلفظ انفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مشيرًا إلى أن ما قتلته قوات الاحتلال خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يومًا خلال عدوان 2014، ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي."

وأشار إلى أن الاستهداف الاسرائيلي للأحياء السكنية أدى لاستشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء. ومنذ بدء العدوان، قتل الاحتلال 10 مسعفين وأصاب 27 آخرين بجراح مختلفة، ودمر 23 سيارة إسعاف في القطاع.