فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية تجاه موقع ناحل عوز.

وقالت السرايا في بيان مقتضب: "ضمن معركة «طوفان الأقصى»، سرايا القدس تقصف تحشدات العدو في موقع "ناحل عوز" بصواريخ بدر 1".

وتواصل سرايا القدس دك مستوطنات غلاف غزة حتى "تل أبيب" منذ اليوم الأول لبدء عملية طوفان الأقصى.

يأتي ذلك في ظل استمرار عملية طوفان الأقصى لليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.