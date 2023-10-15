الصحة: كل 5 دقائق نحصي شهيدًا بالقصف "الإسرائيلي" في غزة

فلسطين اليوم

علقت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، على استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع غزة لليوم ال

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة في تصريح مقتضب: "كل 5 دقائق نحصي شهيدا بالقصف الإسرائيلي في قطاع غزة".

إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة، أن آلاف معرضون للموت في القطاع إذا لم يتم إدخال المساعدات الطبية اللازمة

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم التاسع على التوالي، شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.