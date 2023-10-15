البابا فرنسيس يدعو لفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، نداء للإسراع في فتح ممرات انسانية في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة كاتدرائية القديس بطرس "ينبغي احترام القانون الإنساني، خاصة في غزة حيث من الملح والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان".

في حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.