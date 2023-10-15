الاحتلال يكشف عن 300 اسم جندي سقطوا في "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

سمحت الرقابة الإسرائيلية اليوم بنشر أسماء 7 جنود آخرين قتلوا في معارك الاسبوع الاخير في مناطق غلاف غزة.

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال ان عدد قتلى الجيش في المعارك ارتفع الى 286 قتيل ، بينما أصيب مئات آخرون بجراح.

وتظهر القائمة المحدثّة من الجنود القتلى سقوطهم في معارك وقعت أمس وأول امس وذلك على الرغم من عدم اعلان الناطق العسكري عن سقوط قتلى في هذين اليومين ، في الوقت الذي قتل فيه غالبية الجنود بداية الاسبوع الماضي وخاصة يوم السبت.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم التاسع على التوالي، شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.