استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع المستوطنين والاحتلال ببلدة بيتا جنوب نابلس

فلسطين اليوم

قالت مصادر طبية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، إن فلسطيني استشهد خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم الأحد في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة لحماية المستوطنين.

وقالت مصادر محلية ل" فلسطين اليوم" إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا جبل العرمة المهدد بالمصادرة في القرية وقاموا بالاعتداء على المواطنين، واندلعت مواجهات في المكان بعد تدخل قوات الاحتلال الصهيوني لحماية المستوطنين مما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة أخرين.