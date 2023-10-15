فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في الضفة الغربية هي الأعلى منذ سنوات مقارنة حيث وصلت منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى (470) فلسطيني.

وبحسب النادي فقد شملت هذه الاعتقالات كافة الفئات، إلى جانب المعتقلين من العمال من قطاع غزة الذين لم يعرف أعدادهم بشكل دقيق حتّى اليوم، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل التي سُجل فيها أعلى نسبة.

وأضاف نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت (65) مواطنًا على الأقل، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضّفة، بما فيها القدس.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الشهادات التي تلقاها من عائلات المعتقلين، تعكس مستوى الوحشية التي تستخدمها قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التهديدات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، هذا عدا عن الاعتداء بالضرّب المبرّح الذي طال غالبية المعتقلين، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وأكّد نادي الأسير، أنّ تصاعد عمليات الاعتقال الراهنّة، يرافقها تعقيدات وصعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين في مراكز التّحقيق والتوقيف، نتيجة لجملة الإجراءات التي فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية، والمماطلة تحديدًا في إعطاء إجابات عن مصير المعتقلين، وأماكن احتجازهم، تحديدًا بعد تفعيل الاحتلال للأمر العسكري الذي يتضمن زيادة مدة التمديد الأولى، وكذلك حرمان المعتقلين من لقاء المحامي لمدة أدناها يومان.

يُشار إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال نحو (6000) حالة اعتقال.