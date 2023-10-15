البرغوثي: الوضع الصحي بالقطاع كارثي ونحذر من انتشار الأوبئة

فلسطين اليوم

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية الإغاثة الطبية إن ما يحدث في غزة كارثة صحية وسط مخاوف من إنتشار الأوبئة و الأمراض جراء نقص المياة والكهرباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في رام الله اليوم حول الأوضاع الصحية في القطاع قال فيه إن إسرائيل طلبت من 3 مستشفيات في القطاع الإخلاء وتهدد 22 مستشفى بالتوقف عن العمل بسبب الغارات الجوية وانعدام الكهرباء والمياه مما يتسبب في استشهاد جرحى وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار البرغوثي إلى استشهاد 10 من مقدمي الإسعافات الأولية وضباط سيارات الإسعاف، إلى جانب 800 طفلا، مشيرا إلى أن 57 عائلة قد أبيدت بالكامل وتم تدمير 70 ألف منزلا.واعتبر البرغوثي أن الهدف الإسرائيلي هو القضاء على جميع المنازل في غزة.

وطالب الرغوثي بوقف إطلاق النار وفتح الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وطلب من السلطة الفلسطينية الدعم الكامل، منوها إلى العمليات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل وحلفائها بالعالم لتشويه صورة الفلسطيني حول العالم .