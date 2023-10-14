السرايا تدك مغتصبات ومدن العدو لليوم الثامن من معركة «طوفان الأقصى»

فلسطين اليوم

واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، ولليوم الثامن على التوالي، استهداف وقصف عدة مستوطنات ومغتصبات العدو الصهيوني وضمن معركة «طوفان الأقصى» رداً على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس خلال بلاغاتها العسكرية: "إن مجاهدينا تمكنوا من قصف مدينة عسقلان وسديروت وزيكيم برشقات صاروخية مباركة في تمام الساعة 04:05م".

وأكدت السرايا، أنه وضمن معركة «طوفان الأقصى» قصفت تحشدات العدو في كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية مباركة، وفي ليلة وفجر اليوم السبت استهدفت أيضًا سديروت بعدة رشقات صاروخية في تمام الساعة 12:00صباحًا، حيث اعترف العدو الصهيوني بإصابة 3 مستوطنين، وسقطت الصواريخ على عدد من المباني بشكل مباشر، وحريق في أحد المنازل، وانقطاع الكهرباء عن أحد أحيائها بعد قصف السرايا لها.

والجدير ذكره أن سرايا القدس مساء وليلة أمس الجمعة، تمكنت من استهداف أسدود وعسقلان برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية في توقيت البهاء الساعة التاسعة، وفي ذات السياق أيضًا في تمام الساعة الـ 07:20م من استهداف أسدود وعسقلان برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.