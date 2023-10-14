القسام: انتشال جثمان جندي "إسرائيلي" قتل جراء القصف "الإسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم

أكدت كتائب القسام، إنه جرى انتشال جثمان جندي "إسرائيلي"، والذي قتل جراء القصف "الإسرائيلي" على قطاع غزة الأسبوع المنصرم".

وقالت القسام في بيان مقتضب: "وتم اليوم انتشال جثمان الجندي "تومير ألون نمرودي" الذي قتل في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الإثنين الماضي".

وكان القسام أعلن في وقت سابق، مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة جراء القصف الصهيوني على أنحاء القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثامن على التوالي، شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء بلغ 2215 شهيدًا، منهم 724 طفلًا و458 سيدة ، و٨٧١٤ جريحًا، منهم 2450 طفلًا و1536 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.