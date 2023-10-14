جيش الاحتلال يكشف عن عدد جنود القتلى والأسرى في "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، عن عدد جنوده الذين قتلوا وأُسروا خلال "طوفان الأقصى"

وذكر الاعلام العبري، نقلًا عن جيش الاحتلال، أن 279 جنديا قتلوا في "طوفان الأقصى"، بينهم 126 أسير في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثامن على التوالي، شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء بلغ 2215 شهيدًا، منهم 724 طفلًا و458 سيدة ، و٨٧١٤ جريحًا، منهم 2450 طفلًا و1536 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.