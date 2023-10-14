"الإعلامي الحكومي" يدين تنصل أونروا من مسؤولياتها

فلسطين اليوم

أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف سلوك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" المتمثل في مغادرتها إلى جنوبي قطاع غزة متخلية بذلك عن دورها الإنساني ومتنصلة من واجبها تجاه المدنيين اللاجئين وخصوصا النازحين منهم.

وبين معروف أن "سلوك أنروا لم يقتصر على الانسحاب بالموظفين فقط، بل طال ذلك عدم تحمل أي مسؤولية تجاه النازحين الذين استجابوا وتوجهوا إلى جنوب وادي غزة".

واستنكر عدم تقديم أية خدمات من توفير أماكن ومراكز إيواء أو تقديم أي مساعدات حياتية للنازحين.

وأكد أن انسحاب أنروا من غزة والشمال لا يعفيها من مسؤولياتها تجاه جميع النازحين وخاصة اللاجئين في هذه المناطق .

واستنكر احتجاز أونروا للمساعدات التي من المفترض تقديمها في مراكز الإيواء وإبقاءها في مخازنها حتى اللحظة.