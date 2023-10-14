اليوم الثامن لـ"طوفان الأقصى".. 2215 شهيدًا و8714 جريحًا جراء العدوان المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، شن هجماتها وغاراتها العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء بلغ 2215 شهيدًا، منهم 724 طفلًا و458 سيدة ، و٨٧١٤ جريحًا، منهم 2450 طفلًا و1536 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة تهديد الاحتلال بقصف المؤسسات الصحية تحت سمع العالم وبصره يعبر عن السلوك الإجرامي الممنهج للاحتلال، مطالبًا العالم باتخاذ اجراءات جادة لوقف هذه العربدة.

ولليوم الثامن، تواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، مرتكبة على الأقل 50 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها.

وبالأمس، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق ثلاث قوافل للمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول لجنوب وادي غزة بحسب طلب جيش الاحتلال.

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف فإن المجزرة خلفت ما بزبد عن ٧٠ شهيدًا جلهم أطفال ونساء وأكثر من ٢٠٠ إصابة.