مصر ترفض أن يكون معبر رفح مخصصا لخروج الأجانب من غزة فقط إلا بإتفاق أشمل

فلسطين اليوم

نقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، عن مصادر أمنية، ان القاهرة رفضت السماح لرعايا الولايات المتحدة بالمرور من معبررفح أو أن يكون المعبر مخصصا للأجانب فقط.

وقال شهود عيان ان الرعايا الامريكين انتظروا عدة ساعات امام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا .

يأتي هذا فيما قالت مصادر مصرية مطلعة إن السلطات المصرية رفضت ان يكون المعبر مخصصا لعبور الاجانب فقط وان الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وفي السياق، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، جمهورية مصر العربية لبذل كافة الجهود من أجل فتح معبر رفح كالمعتاد.

وقال معروف في بيان صحفي : "ندعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية لبذل كافة الجهود الممكنة لوقف هذا العدوان الهمجي على شعبنا، وفتح معبر رفح في كلا الإتجاهين، وتأمين عمله كالمعتاد".

وأكد على الحاجة الإنسانية الملحة لإعادة تشغيل المعبر في كلا الإتجاهين بشكل إعتيادي لتسهيل إدخال المساعدات والوقود ونقل الجرحى وتأمين احتياجات القطاع الضرورية.

وتابع معروف: "في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا في قطاع غزة لليوم الثامن، وما ترتب عليه من كارثة إنسانية بالغة القسوة طالت كافة القطاعات الخدماتية للمواطنين وفي مقدمتها المنظومة الصحية".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت معبر رفح البري في بداية العدوان، ما أدى لإغلاقه بشكل كامل.