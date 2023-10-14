شهداء وإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، شن سلسلة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لتدميره بشكل كامل، وإصابة عدد من المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة بعدة صواريخ على منزل بمنطقة الفالوجة في جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت بـ4 صواريخ مبنى في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة بعدة صواريخ.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو ساحل مدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم السبت، لليوم الثامن على التوالي موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان صباح السبت بلغت 1900 شهيد ونحو 7696 جريحا، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.