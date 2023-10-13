"إسرائيل" تقتل جنينًا في بطن...!!

فلسطين اليوم

في مشهد وحشي وهمجي غير انساني، استهدفت طائرات الاحتلال، اليوم الجمعة، مبنا سكنيا في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، بينهم امرأة حامل.

ووفق المصادر المحلية، فقدت استشهدت الامرأة مع جنينها، إلى جانب باقي أفراد العائلة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في اليوم السابع على التوالي قصف المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير الأبراج والمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والتسبب بنزوح جماعي.