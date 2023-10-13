بالفيديو والصور القسام ينشر فيديو جديد لتعامله مع الأطفال خلال اليوم الأول لـ"طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، فيديو جديد يوضح كيف تعامل مقاتلو القسام مع الأطفال داخل إحدى المستوطنات خلال الاقتحام الأول يوم السبت .

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام أول أمس مقطعا مصورا لإطلاق سراح مستوطنة وطفليها بشكل طوعي تحفظت عليهم خلال الاشتباكات الدائرة في المستوطنات المحاذية لغزة.

وظهرت المرأة في المقطع وهي تحمل طفلا وتسير باتجاه الآخر الذي كان ينتظرها أحاط بهم مقاتلو القسام لحظة إطلاق سراحها قبل أن تأخذ طفليها وتمضي باتجاه مستوطنتها.

وفي نموذج آخر، روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو القسام إيذاءها، وقالت "روتم" وهي أم لطفلين للقناة الإسرائيلية الـ "12" عن لحظة اقتحام المقاومين لبيتها الواقع بمستوطنة كفار عزة "تحدثت معهم باللغة الإنجليزية أن لدي طفلان، ورد علي أحدهم بالقول: "نحن مسلمون لن نؤذيكم" وتعلق "هذا فاجأني وطمأنني أيضا"

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في اليوم السابع على التوالي قصف المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير الأبراج والمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والتسبب بنزوح جماعي.











