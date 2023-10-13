جهود قطرية لخفض التصعيد وفتح ممرات إنسانية آمنة

فلسطين اليوم

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال لقاءه وزير الخارجية الأمريكي. على أهمية بذل الجهود لخفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليمياً"، كما أكد على "موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين".

من جانبه، وزيرَ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب وزير الخارجية الأميركي في منشور على منصة "إكس"، عن تقديره لـ"الجهود التي تبذلها قطر في تأمين عودة الرهائن".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيجتمع مع وزير الخارجية الأميركي.

وأوضح الأنصاري أن الجانبين سيستعرضان علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل تخفيض التصعيد وحماية المدنيين.