تشييع جثمان الشهيد سامح أبو طبيخ بباقة الحطب شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

شيع أهالي قرية باقة الحطب شرق محافظة قلقيلية والقرى المجاورة، جثمان الشهيد سامح خالد عودة ابو طبيخ (25 عاما).

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من مستشفى الإسراء التخصصي بمدينة طولكرم، بموكب باتجاه منزل عائلة الشهيد في قرية باقة الحطب لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وجرت صلاة الجنازة على الشهيد بعد صلاة المغرب في مسجد عمر بن الخطاب، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارع القرية وسط هتافات غاضبة على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وكان الشاب أبو طبيخ قد استشهد عصر اليوم، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت غرب مدينة طولكرم.