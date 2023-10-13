مستوطنون يهاجمون حوارة ويدمرون مطعم

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون بلدة حوارة جنوبي نابلس بعد منتصف هذه الليلة، استجابة لدعوات تحريضية تناقلتها مجموعات وصفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واعتدى المستوطنون خلال اقتحامهم للبلدة على محل تجاري ومطعم لبيع البيتزا كان قد نشر اعلانًا ساخرًا يتضمن صورة احدى المجندات الأسيرات لدى المقاومة في قطاع غزة.

وتناقلت مجموعات المستوطنين صفحة المطعم مشيرة الى موقعه وقامت بالتحريض عليه وعلى صاحبه ودعت لقتله، واستجابة لذلك دمر المستوطنون المطعم وعاثوا فيه خرابًا قبل أن تكمل هدمه جرافات جيش الاحتلال.

فيما تلقى والد الشاب صاحب المطعم اتصالًا هاتفيًا من ضابط المنطقة الاسرائيلي يدعوه فيه لتسليم نجله للاعتقال.