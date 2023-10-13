استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، الليلة، استشهاد الشاب سليمان فريد ملصة (24 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب رام الله.

وكان الشاب مصلة قد أصيب، مساء أمس الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة في قرية دير ابزيع، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت حالته بالحرجة.

ولاحقا، أغلقت قوات من شرطة وجيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.

وباستشهاد الشاب مصلة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على شعبنا في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى، بحسب وزارة الصحة.

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