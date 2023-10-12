السيسي: نبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد العسكري الإسرائيلي مع غزة

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن بلاده تبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد الإسرائيلي مع قطاع غزة، والمستمر منذ ستة أيام على التوالي،موكدًا استعداد بلاده للوساطة مع كل الأطراف دون قيد أو شرط.

وقال الرئيس المصري، السيسي، في خطاب صحفي: إن "مصر تحاول الوصول إلى وقف الاقتتال والتخفيف عن الفلسطينيين في غزة".

وأضاف "نجري اتصالات مع قادة ومسؤولين وحريصون على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة".

وتابع السيسي: "هناك خطورة كبيرة في قطاع غزة تعني تصفية القضية ويجب الانتباه لذلك (...)، يجب توفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية".

وشدد السيسي، على ضرورة "تجنب سياسة العقاب الجماعي والحصار والتهجير والتجويع".