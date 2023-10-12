فلسطين اليوم

استشهد، مساء اليوم الخميس، أربعة مواطنين بقصف شقة سكنية من طيران الاحتلال الإسرائيلي في أبراج حمد بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة مواطنين ونحو 25 إصابة جراء استهداف الطيران الحربي شقة سكنية بدون سابق انذار.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طيران الاحتلال استهدف بصاروخ واحد على الأقل، لمنزل في شارع الهوجا.

وذكر المراسل، أن طواقم الإسعاف والمواطنين انتشلوا خمسة شهداء وعشرات الاصابات بينهم أطفال من المنزل المستهدف، فيما خلف القصف اضرار مادية جسيمة في المنازل المجاورة وتطاير الحجارة والزجاج في الشارع.

وأشار إلى أن الطيران الحربي والاستطلاع اللذين يحلقان على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في عموم أرجاء قطاع غزة، لا يزالان يستهدفان أهداف في المحافظات الخمس، منها منازل وشقق وابراج سكنية.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم السادس على التولي، شن عدوان عسكري على قطاع غزة، ويشدد من حصاره المفروض من جميع الجهات.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم، عند الساعة 1.00 ظهرا، عن استشهاد 1354 مواطناً واصابة 6049 مواطنا اخر بجراح مختلفة، جراء العدوان.