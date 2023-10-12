بالفيديو اصابتان إحداها خطيرة لجنود الاحتلال بعملية إطلاق نار في القدس

فلسطين اليوم

أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال في مدين القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المنفذ ما أدى إلى استشهاده على الفور، واعتقال جثمانه إلى جهة غير معروفة.

وسائل إعلام عبرية، أفادت من جهتها، بأن احدى الإصابات بين قوات الاحتلال وصفت جراحه بالخطيرة.

وذكرت أن المنفذ استخدم سـلاح مصنع يدويا من نوع "كارلو".

واستنفرت قوات الاحتلال بعشرات الجنود والجيبات في مكان ومحيط العملية، وفي الشوارع المجاورة، كما أغلقت أزقات وطرق في البلدة القديمة بالحواجز الحديدية.