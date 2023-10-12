بريطانيا ترسل سفينتين حربيتين لدعم الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس، بأن بريطانيا سترسل سفينتين إلى الشرق الأوسط لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري لـ"إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت اليوم، وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الكيان بإيعاز من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونفذ الجيش الأمريكي على متن هذه الحاملة، التي تحمل عشرات الطائرات الحربية ومئات الجنود الأمريكيين، طلعات جوية في عموم اجواء الكيان، عقب وصولها.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم السادس على التولي، شن عدوان عسكري على قطاع غزة، ويشدد من حصاره المفروض من جميع الجهات.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم، عند الساعة 1.00 ظهرا، عن استشهاد 1354 مواطناً واصابة 6049 مواطنا اخر بجراح مختلفة، جراء العدوان.