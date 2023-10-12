المجلس النرويجي للاجئين يناشد بوقف قصف منازل المدنيين بغزة

فلسطين اليوم

ناشد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، اليوم الخميس، سُلطة الاحتلال الاسرائيلي بالتوقف عن قصف منازل المدنيين في قطاع غزة.

وأكد إيغلاند، في تصريح صحفي، ضرورة توفير الماء والكهرباء ووضع حد لما وصفع بـ"الجحيم" الذي يعيشه المدنيون بغزة حالياً".

وقال إنه: "من الضروري الآن إنهاء القصف وتوفير مناطق آمنة للمدنيين وفتح الحدود".

ومنظمة العفو الدولية، دعت، في بيان لها، الاحتلال برفع الحصار التي وصفته بغير القانوني وغير الإنساني على غزة.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى نفاذ الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، حيث بات السكان بلا كهرباء.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم السادس على التولي، شن عدوان عسكري على قطاع غزة، ويشدد من حصاره المفروض من جميع الجهات.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم، عند الساعة 1.00 ظهرا، عن استشهاد 1354 مواطناً واصابة 6049 مواطنا اخر بجراح مختلفة، جراء العدوان.