"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقفه

فلسطين اليوم

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 1300 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير البنايات السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة، وقطع المياه والكهرباء، ومواصلة عمليات القتل العمد يومياً في مدن الضفة الغربية بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت، التعاون الإسلامي، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.

وحمّلت المنظمة "إسرائيل"، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان الآثم، داعية، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار "إسرائيل"، على الوقف الفوري لاعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وبات قطاع غزة منطقة منكوبة انسانياً على مختلف الصعد بسبب القصف والدمار وإطباق الحصار فيما يمثل جريمة عقاب وإبادة جماعية، موضحاً أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة بلغ 1354 شهيداً و6049 جريحا، وأكثر من 60% نساء وأطفال، هناك 1140 مصاباً، بالإضافة إلى 303 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية.