بيانات رسمية إسرائيلية تكشف عن 500 قتيل "إسرائيلي" لم يتم التعرف عليهم

فلسطين اليوم

أكدت بيانات رسمية إسرائيلية عن وجود مئات القتلى الإسرائيليين برصاص وضربات المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" لا يزالون مجهولي الهوية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "إن بيانات رسمية إسرائيلية تكشف عن وجود نحو 500 قتيل إسرائيلي لم يتم التعرف عليهم حتى الآن".

وتوغلت المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر 2023، داخل المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة المحيطة بقطاع غزة، وقتلت وأسرت آلاف الجنود والمستوطنين، وذلك رداً على الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية.