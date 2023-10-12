مظاهرات حاشدة في السويد تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم

تواصل الجالية الفلسطينية، ومجموعة التنسيق السويدية الفلسطينية في مدينة يوتبوري السويدية فعاليات دعم صمود شعبنا الفلسطيني في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس على التوالي.

وشهدت مدينة يوتبوري مظاهرة حاشدة شارك فيها ناشطون وممثلو أحزاب سويدية مؤيدون للقضية الفلسطينية وحشد كبير من أبناء الجاليات الفلسطينية العربية.

وأكد المتظاهرون حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال، مطالبين المجتمع الدولي بالتوقف عن النفاق وازدواجية المعايير، وضرورة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الممتد لخمسة وسبعين عاما دون تحريك ساكن من العالم.

كما حمّل المتحدثون المجتمع الدولي المسؤولية عما يحدث في غزة من حرب شرسة يشنها الاحتلال، وخرق للقانون الدولي، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهدم البيوت على ساكنيها، مشددين على ضرورة وقف هذه الحرب ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية منددين بمجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، ما يرفع حصيلة الشهداء والمصابين، وتدمير الوحدات السكنية، واستهداف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها، ونزوح الآلاف من بيوتهم لمراكز الإيواء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان على غزة إلى 1354 شهيداً، و6049 جريحاً، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، ونزوح نحو 350 ألف مدني لمراكز الإيواء.