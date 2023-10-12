الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يتلقى اتصالاً من مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران

فلسطين اليوم

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً من مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، تناول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد ولايتي دعم القيادة الإيرانية والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني وقضيته ومظلوميته، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحقوقه.

بدوره، أطلع النخالة ولايتي على مجريات العدوان الصهيوني الذي تشنه حكومة صهيونية يقودها نازيون جدد، متعطشون للدماء وسفك دماء الأطفال وارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما عبر القائد النخالة عن شكر الشعب الفلسطيني للجمهورية الإسلامية في إيران مقدراً مواقفها في نصرة الشعب الفلسطيني.