خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة إثر العدوان الإسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

استهدف قصف إسرائيلي اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، مطارَي دمشق وحلب الدوليين، ما تسبّب بخروجهما عن الخدمة، فيما أقر جيش الاحتلال بشنّ عدوان في سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قصفنا مطاري دمشق وحلب ردا على إطلاق قذائف الهاون من سوريا"، بينما أفادت وكالة الأنباء السورية: بخروج مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا".

وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان "بسماع دوي أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي".

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه منذ مطلع العام الجاري، "34 مرة قامت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأراضي السورية، 26 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفا، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".