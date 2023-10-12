خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة إثر العدوان الإسرائيلي على سوريا

الساعة 03:13 م|12 أكتوبر 2023
استهداف مطار حلب الدولي
استهداف مطار حلب الدولي

فلسطين اليوم

استهدف قصف إسرائيلي اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، مطارَي دمشق وحلب الدوليين، ما تسبّب بخروجهما عن الخدمة، فيما أقر جيش الاحتلال بشنّ عدوان في سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قصفنا مطاري دمشق وحلب ردا على إطلاق قذائف الهاون من سوريا"، بينما أفادت وكالة الأنباء السورية: بخروج مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا".

وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان "بسماع دوي أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي".

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه منذ مطلع العام الجاري، "34 مرة قامت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأراضي السورية، 26 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفا، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

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