وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو في "تل أبيب".. ماذا ناقشا؟

فلسطين اليوم

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه في "تل أبيب" اليوم الخميس 12 أكتوبر 202، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى فلسطين المحتلة اليوم.

ووفق بيان صحفي، فقد شكر نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكية على قوله إنه "نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان".

وشارك في اللقاء ما يُسمى بـ وزير "الشؤون الإستراتيجية" الإسرائيلي، رون ديرمر، وآخرون، وعن الجانب الأميركي، السفير لدى الاحتلال ومساعدة بلينكن لشؤون الشرق الأوسط ومستشار سياسي.

وسيلتقي نتنياهو وبلينكن على انفراد، ثم يدليان بتصريحات لوسائل الإعلام، ولاحقا سيلتقيان بحضور وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، وعضوي كابينيت الحرب من كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.