كتيبة جنين تدعو لمليونية نصرةً لغزة غداً الجمعة

فلسطين اليوم

دعت سرايا القدس- كتيبة جنين اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، إلى التظاهر في مسيرة مليونية غداً الجمعة دعمًا وإسنادًا لأهالي قطاع غزة الصامدين الذين يتعرضون لمجازر عدوانية من الاحتلال الإسرائيلي الجبان الذي يستقوي على الأطفال والنساء ويدمر المنازل فوق المدنيين.

وأشارت كتيبة جنين في تصريح صحفي إلى أن المليونية ستنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة من جميع مساجد قرى جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبات قطاع غزة منطقة منكوبة انسانياً على مختلف الصعد بسبب القصف والدمار وإطباق الحصار فيما يمثل جريمة عقاب وإبادة جماعية لليوم السادس على التوالي، إذ إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة بلغ 1354 شهيداً و6049 جريحا، وأكثر من 60% نساء وأطفال، هناك 1140 مصاباً، بالإضافة إلى 303 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية.