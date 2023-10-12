تعميم مهم للخطباء بشأن خطبة غداً الجمعة في ظل استمرار العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، تعميماً مهماً للخطباء بخصوص خطبة يوم غد الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، في ظل استمرار العدوان على القطاع لليوم السادس على التوالي.

نص التعميم كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

تعميم مهم للخطباء بخصوص خطبة الجمعة الملزمة⭕

🔻 إخوننا الخطباء:

اليوم يومكم، وهذا ثغركم، فكونوا حماة العرين، ودرع أمتنا الحصين

💢 عناصر الخطبة

🔖 التأكيد على أن هذه المعركة جاءت نتيجة طبيعية لممارسات الاحتلال، والتي تراكمت عبر السنوات من اعتداء على المسجد الأقصى، وحرائر القدس، وقتلٍ مستمر لأبناء شعبنا حيث ناف عدد شهدائنا منذ النكبة عن ١٠٠٠٠٠ شهيد، وضرب حصار ظالم على أهلنا في غزة لأكثر من ١٧ سنة، أفسد فيها كل حياتنا، وتسبب في كل معاناتنا، وواصل تنكيله وإذلاله لأسرانا الأبطال مما ضاعف معاناتهم.

🔖 إظهار حجم الهزيمة التي لحقت بالعدو، حيث يؤكد قادته أنهم لم يمروا بمثلها منذ اغتصابهم لأرضنا عام ١٩٤٨.

🔖 إن هذه الهزيمة للعدو وسحق جنوده، كانت بفضل الله ومعيته وتأييده، ومطلوب منا جميعاً تكثيف الضراعة والدعاء بأن يقذف الرعب في قلوب الصهاينة المجرمين، وأن يجعل عاقبة هذه المعركة لشعبنا عزاً ونصراً، ولعدونا خزياً وقهراً.

🔖 الجرائم التي يرتكبها العدو نتيجة هستيرية لسحق جنوده قتلاً وأسراً، وأن هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا لن تغير نتيجة المعركة التي حطمت أسطورة جيشه الكرتوني من اللحظات الأولى للمعركة، وما يرتكبه من جرائم بحق الأبرياء يزيد من خزيه، ويكشف حقيقته الدموية.

🔖 التضحيات التي يقدمها شعبنا هي في سبيل الله تعالى، وابتغاء مرضاته، وهي قليلة من أجل الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعادة حقنا السليب، وتحرير وطننا المغتصب، وما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والشهداء هم الفائزون بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبيوتنا ستعود أفضل مما كانت بعون الله وفضله.

🔖 الدعوة إلى التراحم والتكافل، وتقاسم اللقمة والإيثار، وعدم الاحتكار والاستغلال، ولنكون كالجسد الواحد في هذه المحنة.

🔖 عدم الاكتراث بتهديد العدو، وعدم التساوق مع شائعاته، ووجوب مواجهتها.

⭕ نؤكد على تعزيز المضامين المذكورة أعلاه بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، ورفع الروح المعنوية، وتصليب الجبهة الداخلية، والتركيز وعدم الإطالة في الخطبة.*

🤲 وفقكم الله وفتح عليكم وتقبل منكم ونسأل الله النصر لشعبناومقاومتنا

والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

12/10/202‪3