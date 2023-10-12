القطاع بات منطقة منكوبة.. الاعلام الحكومي يكشف عن تفاصيل الأضرار الناجمة عن العدوان المستمر على غزة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أن قطاع غزة بات منطقة منكوبة انسانياً على مختلف الصعد بسبب القصف والدمار وإطباق الحصار فيما يمثل جريمة عقاب وإبادة جماعية، موضحاً أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة بلغ 1354 شهيداً و6049 جريحا، وأكثر من 60% نساء وأطفال، هناك 1140 مصاباً، بالإضافة إلى 303 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي في التحديث اليومي لمجريات العدوان على غزة، أن عدد النازحين بلغ قرابة الـ 350 ألف نازح توزعت في 110 مركز إيواء ولدى أٌقارب أو معارف.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب قرابة 30 مجزرة ضد العائلات، تسببت في استشهاد أكثر من ٢٢٠ شخص جلهم من النساء والأطفال آخرها بحق عائلة شهاب وراح ضحيتها 31 شهيدا وعشرات الجرحى، وتم تدمير 752 مبنى سكنيا بواقع 2835 وحدة هدم كلي و32000 وحدة ضرر بليغ منها 1791 وحدة غير صالحة للسكن، بينما تم تدمير 42 مقر حكومي وعشرات المرافق والمنشآت العامة.

كما ألحق الاحتلال دماراً بـ 89 مدرسة تعرضت للقصف 9 مدارس منها لم تعد صالحة للعمل وتسبب باستشهاد 17 من الكوادر التعليمية وأكثر من 320 طفل، وهدم الاحتلال 11 مسجدا وألحق دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة منها 7 مساجد وكنائس أثرية قديمة.

ونوه إلى أن نسبة اشغال أسرة المستشفيات والعناية وصلت 100% والمستهلكات الطبية على وشك النفاد، مشيراً إلى أن ما يجري كشف زيف الكثير من القيم المدعاة والقبول بهذه المجازر أو محاولة تبريرها يعني المشاركة فيها.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان ومجازره ووضع حد لتدهور الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والمدنيين بداخله.