1417شهيداً و 6268 إصابة إثر العدوان المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان على غزة إلى 1417 شهيداً، و6268 جريحاً، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، ونزوح نحو 350 ألف مدني لمراكز الإيواء.

وذكرت مصادر محلية، أن هذه المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال خلّفّت أعدادًا كبيرة من الشهداء، وباتت ثلاجات الموتى غير قادرة على استيعابهم، إضافة للأعداد المتزايدة من الجرحى الذين تمتلئ بهم ممرات المستشفيات بعد امتلاء الأسرِّة وإشغال جميع غرف العمليات والعناية، ما يهدد المنظومة الصحية بالانهيار وعدم القدرة على مواصلة خدماتها في أي لحظة، سيما مع توقف الكهرباء، وفق البيان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، في حصيلة متصاعدة لأعداد الشهداء والمصابين، وتدمير الوحدات السكنية، واستهداف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها، ونزوح الآلاف من بيوتهم لمراكز الإيواء.