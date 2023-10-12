مصر تدعو الراغبين بتقديم مساعدات إنسانية لغزة لإيصالها إلى مطار العريش

فلسطين اليوم

دعت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلطسيني بإيصال هذه المساعدات لمطار العريش الدولي وهو المكان الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية.

وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه منذ بدء الأزمة.

وقال البيان: "نظراً لقصف إسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني تعرضت مرافقه الأساسية للتدمير وحالت دون انتظام عمله بشكل طبيعي".

وطالبت مصدر، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنب استهداف المعبر من الجانب الفلسطيني لكي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينين في القطاع.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي عنيف، أسفر عن استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني من المدنيين بينهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ، كما منع الاحتلال إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يمكن أن يسفر عن كارثة إنسانية ستحل بالقطاع.