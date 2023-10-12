متابعة لحظة بلحظة.. الاحتلال يقصف غزة لليوم السادس على التوالي وارتفاع في أعداد الشهداء والإصابات

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، ما يرفع حصيلة الشهداء والمصابين، وتدمير الوحدات السكنية، واستهداف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها، ونزوح الآلاف من بيوتهم لمراكز الإيواء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان على غزة إلى 1354 شهيداً، و6049 جريحاً، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، ونزوح نحو 350 ألف مدني لمراكز الإيواء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان له اليوم الخميس، إن القطاع بات منطقة منكوبة، ودخل منحنى خطيرًا على صعيد الواقع الإنساني الذي يشهد تدهورا غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه.

وذكر، أن هذه المجازر الجماعية خلّفّت أعدادًا كبيرة من الشهداء، وباتت ثلاجات الموتى غير قادرة على استيعابهم، إضافة للأعداد المتزايدة من الجرحى الذين تمتلئ بهم ممرات المستشفيات بعد امتلاء الأسرِّة وإشغال جميع غرف العمليات والعناية، ما يهدد المنظومة الصحية بالانهيار وعدم القدرة على مواصلة خدماتها في أي لحظة، سيما مع توقف الكهرباء، وفق البيان.

وفجر اليوم الخميس، استهدفت مدفعية الاحتلال أراضٍ زراعية شرق القرارة في خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مناطق غربي خانيونس، وشنّ الطيران الحربي غارات عنيفة ومتتالية على مناطق متفرقة وسط وغرب وشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منطقة محيط أبراج المخابرات بعشرات الصواريخ، واستهدف عدة منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بالإضافة لاستهداف منزل لعائلة أبو دية وسط قطاع غزة ما أسفر عن وقوع شهيدتين وإصابة أخرى.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع عشرات الإصابات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، إثر استهداف قوات الاحتلال لمنازلهم في مجزرة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استهدف الاحتلال منزلا في المخيم الغربي برفح، وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 11 شهيدا، ونقلت عددا من المصابين إلى مستشفى النجار، ولا تزال جهود الإنقاذ متواصلة.