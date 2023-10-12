17 شهيداً بينهم طفلة بقصف الاحتلال لمنزل ووزارة في دير البلح ورفح

فلسطين اليوم

استشهد 17 فلسطينياً بينهم طفلة، مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومنزل في دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيينة، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان على غزة إلى 1203 شهداء، و5763 جريحاً، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، ونزوح نحو 263 ألف مدني لمراكز الإيواء.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، في حصيلة متصاعدة لأعداد الشهداء والمصابين، وتدمير الوحدات السكنية، واستهداف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها، ونزوح الآلاف من بيوتهم لمراكز الإيواء.

